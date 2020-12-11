Врач объяснил, есть ли риск заразиться ковидом на морозе

Ношение медицинских масок во время морозов приносит скорее вред, чем пользу, считает врач. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Ношение медицинских масок во время морозов приносит скорее вред, чем пользу, считает врач. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что вероятность заражения коронавирусной инфекцией на улице в мороз равняется практически нулю.

Как передает РИА Новости, продолжительность жизни вируса при погоде в минус 5-10 градусов и ниже составляет несколько секунд. Зараженный человек не может передать инфекцию другому, поскольку капельки слюны сразу замерзают.

По словам Жемчугова, ношение медицинских масок во время морозов приносит скорее вред, чем пользу, поскольку в них скапливается конденсат — он затрудняет дыхание и содержит микробы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, чем может обернуться неправильное ношение маски. Медик рассказал, что при длительном использовании маски может развиться синдром сухого глаза.