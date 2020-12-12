В ДТП на Белоостровском погибли два человека

В ДТП на Белоостровском погибли два человека
Сейчас проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Вечером 11 декабря в Курортном районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля марки Renault Fluence.

По предварительной информации, около 23:00 на 7 км Белоостровского шоссе водитель Renault Fluence по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Автомобиль влетел в опору освещения.

В результате аварии 34-летний водитель и 27-летний пассажир погибли на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще одного пассажира увезли в больницу с тяжелыми травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция организовала проверку по факту аварии на трассе «Кола», в которой погибли два человека. Также есть раненые, в том числе трехлетний ребенок.

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