В Большой Ижоре сбили пенсионерку: на месте скорая

В Большой Ижоре сбили пенсионерку: на месте скорая
Женщина осталась жива, ей оказывают помощь. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Женщина получила травмы, но осталась жива.

Сегодня, 12 декабря, в Большой Ижоре произошла авария с участием пенсионерки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось вне зоны пешеходного перехода – автомобиль сбил пожилую женщину. Отмечается, что в поселке не очень хорошее освещение, что и могло стать причиной инцидента. На место уже прибыла карета скорой помощи.

По предварительным данным, пенсионерка осталась жива, но получила травмы. О ее состоянии ничего не говорится. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Белоостровском погибли два человека. Еще одного пассажира увезли в больницу с тяжелыми травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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