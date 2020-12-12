На Лермонтовском на дороге подрались водители

Что стало причиной конфликта – непонятно. Кажется, никто сильно не пострадал.

В Санкт-Петербурге выдалось неспокойное утро – прямо на дороге подрались двое водителей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Лермонтовском проспекте, недалеко от Садовой улицей. Там два водителя по непонятной причине решили продемонстрировать боевые искусства. Мужчины махались и руками, и ногами. Когда этого показалось мало, один из граждан взял из машины баллончик и применил его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростка, обвиняемого в стрельбе и драке на «Спасской», простили. Уголовное дело было прекращено, так как стороны смогли примириться.