На Лермонтовском на дороге подрались водители

На Лермонтовском на дороге подрались водители
Мужчины подрались по непонятной причине. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Что стало причиной конфликта – непонятно. Кажется, никто сильно не пострадал.

В Санкт-Петербурге выдалось неспокойное утро – прямо на дороге подрались двое водителей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Лермонтовском проспекте, недалеко от Садовой улицей. Там два водителя по непонятной причине решили продемонстрировать боевые искусства. Мужчины махались и руками, и ногами. Когда этого показалось мало, один из граждан взял из машины баллончик и применил его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростка, обвиняемого в стрельбе и драке на «Спасской», простили. Уголовное дело было прекращено, так как стороны смогли примириться.

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