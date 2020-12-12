На Русановской наказали автохама: машину забросали мусором и прокололи ей колеса

На Русановской наказали автохама: машину забросали мусором и прокололи ей колеса
Автомобиль сильно пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль оставили рядом с тротуаром, и он мешал местным жителям.

На Русановской улице серьезно наказали водителя, который неудачно припарковал автомобиль. Об этом сегодня, 12 декабря, рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестный оставил машину прямо у прохода к тротуару, что очень мешало людям. Местные жители не стали терпеть такого отношения к себе – к утру машину закидали мусором. На этом граждане не остановились: автомобилю прокололи колесо, помяли двери, разбили фару, сломали щетку.

Свидетель отмечает, что звонил в полицию и предупреждал их, но никто якобы не отреагировал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лермонтовском на дороге подрались водители. Что стало причиной конфликта – непонятно. Кажется, никто сильно не пострадал.

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