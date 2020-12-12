На Ярослава Гашека каршеринг вылетел на тротуар после ДТП

В этот момент там находились люди. Непонятно, есть ли пострадавшие.
В Санкт-Петербурге сегодня, 12 декабря, произошла жесткая авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на пересечении Ярослава Гашека и Будапештской столкнулись каршеринг и «Седан». Не уточняется, как именно произошло столкновение, и кто виноват в аварии. Известно лишь, что после этого каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар.
«Светофор работает. Подбит, но не сломлен!»,
— пишет одна из пользовательниц.
Непонятно, все ли остались целы – под колеса легковушки могли попасть пешеходы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» жесткая авария: легковушка врезалась в фуру.