На Ярослава Гашека каршеринг вылетел на тротуар после ДТП

На Ярослава Гашека каршеринг вылетел на тротуар после ДТП
В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В этот момент там находились люди. Непонятно, есть ли пострадавшие.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 декабря, произошла жесткая авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Ярослава Гашека и Будапештской столкнулись каршеринг и «Седан». Не уточняется, как именно произошло столкновение, и кто виноват в аварии. Известно лишь, что после этого каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар.

«Светофор работает. Подбит, но не сломлен!»,

— пишет одна из пользовательниц.

Непонятно, все ли остались целы – под колеса легковушки могли попасть пешеходы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» жесткая авария: легковушка врезалась в фуру.

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