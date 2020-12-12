На «Коле» жесткая авария: легковушка врезалась в фуру

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате у машины «срезана крыша». Непонятно, есть ли пострадавшие.

Сегодня, 12 декабря, в Ленинградской области произошла жесткая авария с участием фуры. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на трассе «Кола» между Дусьево и Горгала. Там легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру.

«Крыша срезана»,

— отметил свидетель.

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь и насколько серьезные последствия инцидента. На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

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