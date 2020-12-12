На «Коле» жесткая авария: легковушка врезалась в фуру

На &#171;Коле&#187; жесткая авария: легковушка врезалась в фуру
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате у машины «срезана крыша». Непонятно, есть ли пострадавшие.

Сегодня, 12 декабря, в Ленинградской области произошла жесткая авария с участием фуры. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на трассе «Кола» между Дусьево и Горгала. Там легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру.

«Крыша срезана»,

— отметил свидетель.

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь и насколько серьезные последствия инцидента. На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Большой Ижоре сбили пенсионерку: на месте скорая. Женщина получила травмы, но осталась жива.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости СПб трасса кола фура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Русановской наказали автохама: машину забросали мусором и прокололи ей колеса
«Зенит» сегодня сыграет с «Динамо»
На «Коле» жесткая авария: легковушка врезалась в фуру
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Валентина Гафта
На Лермонтовском на дороге подрались водители
Снегоплавильные пункты в Петербурге работают круглосуточно
Все парковки Москвы сделают бесплатными в новогодние праздники
Иммунолог рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме