В Ленобласти развернули дополнительные 195 коек для зараженных коронавирусом

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

На данный момент в регионе 806 свободных мест для коронавирусных больных.

В Ленинградской области сегодня, 12 декабря, развернули дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом. Их стало на 195 больше, общее количество достигло 2881. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что новые места появились в Бокситогорской и Сиверской больницах, а также в НМИЦ им. В.А. Алмазова и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. Свободными остаются 806 коек для коронавирусных больных.

Напоминаем, что за последние сутки в Ленобласти успели выздороветь 215 человек, 118 тем временем подключены к ИВЛ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев с COVID-19 отправят в НИИ фтизиопульмонологии, но свободных коек все меньше.