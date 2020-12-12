Друг убитого футболиста предположил, кто может быть причастен к преступлению

Друг убитого футболиста предположил, кто может быть причастен к преступлению
Тело футболиста нашли в мусорном контейнере. Фото: pixabay.com

Он считает, что у парня была плохая компания.

В Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли бездыханное тело 20-летнего футболиста. Пока что не удалось установить, кто виновен в его смерти, но друг молодого человека рассказал, что об этом думает. С ним удалось поговорить журналистам 78.ru.

Он отметил, что футболист дружил со странными ребятами, среди которых были в том числе наркоманы. Источник считает, что в состоянии опьянения знакомые футболисты могли убить его. Он добавил, что любой из окружения убитого мог пойти на преступление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что опеку над сыном убитого рэпера Энди Картрайта оформляет сестра его жены. На данный момент мальчик временно находится в детском социальном учреждении, поскольку сестра Марины Кохал занимается бюрократической стороной вопроса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб преступление убийство футболист


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне назвали «Иронию судьбы» любимым новогодним фильмом
Друг убитого футболиста предположил, кто может быть причастен к преступлению
Названы опасные для жизни народные методы лечения коронавируса
Путин прокомментировал случившееся с Навальным
Нерпы Шлиссик и Крошик погуляли по снегу
В Ленобласти тушили дом на 68 «квадратах»
После аварии на Белоостровском шоссе выжил один пассажир
«Дом купца Крутикова» заселят молодыми семьями после ремонта