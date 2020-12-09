Опеку над сыном убитого рэпера Энди Картрайта оформляет сестра его жены

Опеку над сыном убитого рэпера Энди Картрайта оформляет сестра его жены
Фото: страница Энди Картрайта "Вконтакте"

Ирина Скурту, адвокат Марины Кохал, супруги погибшего петербургского рэпера Энди Картрайта, подозреваемой в его убийстве, рассказала, что опеку над трехлетним сыном Марины и Александра (настоящее имя артиста) оформит её сестра.

На данный момент мальчик временно находится в детском социальном учреждении, поскольку сестра Марины Кохал занимается бюрократической стороной вопроса. Напомним, что расчлененное тело рэпера Энди Картрайта было найдено в конце июля в их с Мариной Кохал квартире на Невском проспекте.

В убийстве артиста обвиняют его супругу. Она, в свою очередь, заявила, что расчленила мужа, поскольку он умер от передозировки и не хотел бы, чтобы об этом узнали. Следователи считают, что между парой произошел конфликт, в ходе которого Кохал неустановленным способом убила Картрайта, а затем решила спрятать следы. Кохал, находящаяся под стражей, вину все еще не признает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Кохал и Картрайта был один телефон на двоих — у супругов, похоже, не было секретов друг от друга.

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