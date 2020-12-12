Возбуждено дело в отношении мужчины, задержанного со стрельбой в Ломоносовском районе

В Петербурге сотрудники полиции со стрельбой задержали мужчину, который отказывался остановиться в рамках проверки «Нетрезвый водитель».

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент с задержанием произошел в субботу утром, 12 декабря, после того как сотрудники полиции увидели подозрительный автомобиль возле дома №24 по улице Маршала Казакова.

««Тойота», водитель которого, заметив приближающийся полицейский автомобиль, резко начал движение и попытался скрыться. Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование, на неоднократные требования полицейских об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться», – говорится в сообщении ГУ МВД.

В итоге, правоохранительные органы применили табельное оружие. На Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе нарушителя удалось остановить. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что данный нарушитель за последний год шесть раз привлекался к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Заневском водитель врезался в такси и убежал с места аварии.