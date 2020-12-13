Животные на Земле массово вымирают каждые 27 млн лет

Животные на Земле массово вымирают каждые 27 млн лет
66 млн лет назад мир выглядел совсем иначе. Фото: pixabay.com

Массовое вымирание видов животных происходит на планете Земля каждые 27 млн лет. Ученые из Америки пришли к такому выводу.

Данные исследования биологов были опубликованы на сайте Ною-Йоркского университета. Специалисты изучили информацию о массовых вымираниях на Земле и сделали вывод.

Отмечается, что на планете Земля было немало вымираний наземных животных и обитателей океанов. В основном гибель видов связан с природными катаклизмами, которые проходят примерно каждые 27 млн лет.

Например, 66 млн лет назад на Землю упал крупный астероид. Из-за этого погибли 70% живых существ, обитавших как на суше, так и в воде. При этом специалисты пришли к выводу, что это не случайность, а специальный цикл, который должен обновляться.

Следующий катаклизм, по мнению биологов, может быть вызван также метеоритом или кометой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые рассказали какие животные могут быть подвержены коронавирусу.

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