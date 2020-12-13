Укравшему две шоколадки мужчине грозит 10 лет тюрьмы

Укравшему две шоколадки мужчине грозит 10 лет тюрьмы
Кража шоколада может обернуться серьезным сроком для мужчины. Фото: Pixabay

Житель словацкого города Кисуце украл в супермаркете две шоколадки. Мужчину нашли, задержали и предъявили обвинение. Его могут посадить на 10 лет.

Как сообщает TV Markíza, столь несоразмерный преступлению срок правоохранительные органы требуют в связи с введенным в стране режимом чрезвычайного положения. Отмечается, что ущерб от кражи составил не больше двух евро.

Родственница вора шоколадок собирается обратиться за помощью к президенту Словакии Зузане Чапутовой, при этом она не намерена добиваться освобождения. Однако президент может повлиять на ситуацию уже после вынесения приговора, и если осужденный лично обратится к главе государства за помощью.

Ранее в Словакии задержали бездомного, который украл бургер за 2.20 евро. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Восстания неизвестный украл из Lexus 15 миллионов.

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