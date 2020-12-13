Греция продлила до 2021 года разрешение на въезд для российских туристов

Греция продлила до 2021 года разрешение на въезд для российских туристов
Греция продлила разрешение на въезд для россиян. Фото: pixabay

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю. Разрешение будет действовать как минимум до 7 января 2021 года.

Как сообщает РИА Новости, россияне смогут попасть в Грецию только при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию и документов, подтверждающих их временное место жительства в стране. Он должен быть сделан максимум за 72 часа до прилета. Для прибытия россиянам доступны три греческих аэропорта — в Афинах, Салониках и Ираклионе.

Греция открыла границы для россиян с 7 сентября. С этого момента в страну пускали до 500 туристов из РФ в неделю. Решение неоднократно продлевали, последний раз — до 14 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Аэрофлот» возобновит рейсы в Хельсинки в декабре.

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