«Аэрофлот» возобновит рейсы в Хельсинки в декабре

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Хельсинки в декабре
В Хельсинки можно будет вылететь раз в неделю. Фото: pixabay.com

Полеты из Москвы в Хельсинки возобновятся с 24 декабря. Рейсы будет осуществлять компания «Аэрофлот».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителя перевозчика в Финляндии в субботу, 12 декабря.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться раз в неделю. Отправиться из Москвы в Хельсинки можно будет каждый четверг. Однако сделать это можно будет в любой раз, кроме 31 декабря. Соглашение рассчитано до конца марта.

Напомним, что прямое сообщение между Россией и Финляндией закрыто с весны текущего года из-за пандемии коронавируса. На данный момент для российских туристов граница с Финляндией будет закрыта до 12 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге запустят новые международные рейсы по шести направлениям. Теперь петербуржцы смогут посетить Доминикану, Египет, Дубай, Индию, Иорданию и Германию.

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