В Петербурге запустят новые международные рейсы по шести направлениям

Жители Петербурга смогут посетить еще шесть стран из Пулково. Фото: pixabay

Жители Петербурга смогут посетить еще шесть стран из Пулково. Фото: pixabay

В Росавиации разрешили запустить международные регулярные и чартерные рейсы. Теперь петербуржцы смогут посетить Доминикану, Египет, Дубай, Индию, Иорданию и Германию.

Об этом сообщает ассоциация туроператоров России в понедельник, 7 декабря. Отмечается, что авиакомпании AZUR air и «Россия» получили допуски на рейсы в Доминикану. Выполнять их будут из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Жители России смогут посетить Санто-Доминго, Пуэрто-Плату и Саману Эль-Катей.

Кроме этого, Россия» сможет летать в Пунта-Кану из Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Петербурга, Красноярска, Владивостока и Казани. Новые рейсы из Пулково открыли и в Египет.

Также появились дополнительные маршруты в ОАЭ. До этого можно было посещать только Дубай. Однако теперь «Уральским авиалиниям» разрешили рейсы в Шарджу, которые будут отбывать из Пулково.

Что касается авиакомпании AZUR air, то она будет регулярно направлять пассажиров в Танзанию из Петербурга. Также в данную страну можно будет отправиться из Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Розенбаум будет стихами встречать пассажиров Пулково.