Розенбаум будет стихами встречать пассажиров Пулково

Розенбаум будет стихами встречать пассажиров Пулково
Александр Розенбаум. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В петербургском аэропорту Пулково установили панно со стихами Александра Розенбаума.

Теплые слова известного автора-исполнителя будут встречать возвращающихся домой петербуржцев. Панно расположили в зоне прилета. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», место для арт-объекта было предоставлено на безвозмездной основе.

Официальное открытие планируется во вторник, 8 декабря. На церемонию приедет и сам автор строк Александр Розенбаум, который на несколько дней прилетел в родной город.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица». Он стал гостем Ивана Урганта на ток-шоу.

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