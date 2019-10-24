Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Петербургский бард-исполнитель Александр Розенбаум исполнил кавер песни Ольги Бузовой «Водица» на ток-шоу «Вечерний Ургант».

Розенбаум стал гостем Ивана Урганта на ток-шоу, где в собственной лирической манере исполнил песню певицы и телеведущей реалити-шоу Ольги Бузовой «Водица». Номер был исполнен в рубрике «Поп-стоп» — с намеком на песню Розенбаума «Гоп-стоп».

Также в рамках рубрики артист исполнил еще несколько современных песен, которых он ранее не слышал. Так, на шоу прозвучали каверы «Пчеловод» от Rasa и «Алкоголичка» Александра Реввы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алена Водонаева сравнила Ольгу Бузову со Сталиным. Экс-участница «Дома-2» высказала свое мнение относительно коллеги по цеху, Ольги Бузовой, которая активно занимается «строительством» собственной империи в шоу-бизнесе.