Алена Водонаева сравнила Ольгу Бузову со Сталиным

Алена Водонаева высказала мнение, что Бузова все же сумеет контролировать свою популярность. Фото: Instagram

Алена Водонаева высказала мнение, что Бузова все же сумеет контролировать свою популярность. Фото: Instagram

Экс-участница «Дома-2» высказала свое мнение относительно коллеги по цеху, Ольги Бузовой, которая активно занимается «строительством» собственной империи в шоу-бизнесе.

Как отметила Водонаева, фан-базу знаменитости формируют не только рекордное число подписчиков в Instagram. В России по-прежнему существует больше количество людей, которые не пользуются социальными сетями, но смотрят телевизор, где повсюду можно наблюдать телепрограммы с участием Ольги Бузовой. В этом смысле, по мнению Водонаевой, охват аудитории певицы всеобъемлющ: и стар, и млад.

Однако вместе с тем звезда высказала опасение относительно будущего такой «империи». Бузова рискует «перекормить» публику собой, считает Алена. Неожиданно она сравнила певицу с Иосифом Сталиным, напомнив интернет-пользователям, что поклоняться культу личности Ольги Бузовой совсем необязательно.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бузова продемонстрировала публике обручальное кольцо.