Ольга Бузова приняла предложение руки и сердца

Совсем недавно популярная певица и телеведущая исчезла из социальных сетей. Известно, что звезда побывала в Риме со своим избранником.

После возвращения из заграничной поездки на безымянном пальце правой руки Бузовой нельзя не заметить кольцо с большим сияющим камнем. Изначально звезда скрывала многообещающее украшение, однако после того как СМИ озвучили версию о помолвке, певица перестала обращать внимание на то, что кольцо появляется в кадре.

Несмотря на то, что официального подтверждения или опровержения слухам телезвезда не давала, интернет-пользователи строят предположения, кто может оказаться вторым мужем Ольги Бузовой. Так, некоторые считают, что у певицы серьезные отношения с победителем проекта «План Б», который недавно запустили на телевидении.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ольга Бузова приобрела квартиру в Москве стоимостью 120 миллионов рублей.