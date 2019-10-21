Бузова купила квартиру в доме на Мосфильмовской за 120 млн рублей

Несмотря на жизнь, полную разъездов и мероприятий, певица все же решилась обзавестись собственной квартирой. Фото: Instagram

Несмотря на жизнь, полную разъездов и мероприятий, певица все же решилась обзавестись собственной квартирой. Фото: Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова приобрела элитную недвижимость в столице. Квартира оценивается в 120 миллионов рублей.

Площадь приобретенных поп-звездой апартаментов составляет 200 квадратных метров. По информации издания Super.ru квартира находится в одном из домов-новостроек на улице Мосфильмовской. Ремонт в новом пространстве только предстоит. К обустройству новоприобретенной недвижимости Бузова намерена приступить в скором времени.

Отметим, что, несмотря на продолжительное время жизни в столице, — звезда находится в Москве уже около 15 лет, — Бузова всегда предпочитала съемное жилье.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о намерении Бузовой начать судебную тяжбу по разделу имущества с бывшим мужем, футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым. Свое решение певица озвучила спустя три года после развода.