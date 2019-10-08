Бузова решилась на раздел имущества с Тарасовым

Певица напомнила, что имеет на это право спустя три года после развода – время еще есть.

Обо всем рассказала певица и телеведущая Ольга Бузова, сообщает издание Дни.ру. Она заявила, что готовится к судебным тяжбам с бывшим супругом – футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара рассталась несколько лет назад, но до сих пор не решила вопрос с разделом совместно нажитого имущества. Бузова не раз уверяла, что экс-возлюбленный оставил ее без машины и квартиры, которые были записаны на нее. Она имеет полное право отсудить половину того, что было приобретено за несколько лет брака. Такую возможность певица терять не хочет, о чем она намекнула совсем недавно.

Звезда также отметила, что Тарасов всячески ее избегает вот уже три года. Бузова уверяет, что ему все-таки придется посмотреть ей глаза – она пойдет в суд до 30 декабря 2019 года.

«Так что еще не вечер — время есть!»

— сказала певица.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Валерий Комиссаров назвал три великих качества Бузовой.