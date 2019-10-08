Бузова решилась на раздел имущества с Тарасовым

Бузова решилась на раздел имущества с Тарасовым
Ольга Бузова. Фото: Instagram buzova86

Певица напомнила, что имеет на это право спустя три года после развода – время еще есть.

Обо всем рассказала певица и телеведущая Ольга Бузова, сообщает издание Дни.ру. Она заявила, что готовится к судебным тяжбам с бывшим супругом – футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара рассталась несколько лет назад, но до сих пор не решила вопрос с разделом совместно нажитого имущества. Бузова не раз уверяла, что экс-возлюбленный оставил ее без машины и квартиры, которые были записаны на нее. Она имеет полное право отсудить половину того, что было приобретено за несколько лет брака. Такую возможность певица терять не хочет, о чем она намекнула совсем недавно.

Звезда также отметила, что Тарасов всячески ее избегает вот уже три года. Бузова уверяет, что ему все-таки придется посмотреть ей глаза – она пойдет в суд до 30 декабря 2019 года.

«Так что еще не вечер — время есть!»

— сказала певица.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Валерий Комиссаров назвал три великих качества Бузовой.

Дмитрий Тарасов ольга бузова развод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рекордное количество людей хочет попасть на Петербургский культурный форум
Боец ММА Нурматов скончался после поединка с чеченцем
В онкоцентре Блохина прокомментировали увольнения медсестер
Автомобилисты стояли в пробке на Северной площади из-за двух ДТП
Россияне раскупили все путевки в Турцию на октябрь
Бузова решилась на раздел имущества с Тарасовым
Мужчина угодил под колеса иномарки на Проспекте Героев
Дзюба встретился со школьником, раскритикованного из-за прически как у ...