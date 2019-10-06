Валерий Комиссаров назвал три великих качества Бузовой

Телеведущий посетил программу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, в которой рассказал, как открыл талант Бузовой.

Валерий Комиссаров, ведущий ТВ-программ, а также продюсер и режиссер, фактически стал «первооткрывателем» Ольги Бузовой. Именно благодаря ему звезда задержалась на проекте, давшем старт её карьере, реалити-шоу «Дом-2». И из-за уговоров Комиссарова Бузова покинула телепроект.

В ходе беседы с Лерой Кудрявцевой, ведущей передачи «Секрет на миллион», Комиссаров назвал три «великих качества» Ольги Бузовой, которые, по мнению режиссера, делают её звездой. Главные черты артистки, по словам Комиссарова, это»искренность, доброта и своеобычность».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о мечте Ольги Бузовой: апартаменты стоимостью в 100 миллионов рублей и площадью 200 квадратных метров.