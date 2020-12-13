Неизвестные на «Опеле» стреляли из автомата на рынке в Петербурге

Полиция Красносельского района Петербурга разыскивает хулиганов, которые открыли стрельбу из окна автомобиля на рынке.

Все произошло в субботу, 12 декабря, за рынком на улице Маршала Казакова. В полицию позвонила местная жительница и сообщила о стрельбе. По ее словам, кто-то ездил на иномарке «Опель» и стрелял в воздух из автомата.

Прибывшая на место происшествия полиция выяснила, что автомобиль принадлежит 38-летней петербурженке. Ее супруг пояснил, что за рынком он продал охолощенный автомат неизвестному. Чтобы проверить работоспособность оружия, покупатель несколько раз выстрелил в воздух.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возбуждено дело в отношении мужчины, задержанного со стрельбой в Ломоносовском районе.