Неизвестные на «Опеле» стреляли из автомата на рынке в Петербурге

Неизвестные на &#171;Опеле&#187; стреляли из автомата на рынке в Петербурге
Полиция ищет стрелявших хулиганов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция Красносельского района Петербурга разыскивает хулиганов, которые открыли стрельбу из окна автомобиля на рынке.

Все произошло в субботу, 12 декабря, за рынком на улице Маршала Казакова. В полицию позвонила местная жительница и сообщила о стрельбе. По ее словам, кто-то ездил на иномарке «Опель» и стрелял в воздух из автомата.

Прибывшая на место происшествия полиция выяснила, что автомобиль принадлежит 38-летней петербурженке. Ее супруг пояснил, что за рынком он продал охолощенный автомат неизвестному. Чтобы проверить работоспособность оружия, покупатель несколько раз выстрелил в воздух.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возбуждено дело в отношении мужчины, задержанного со стрельбой в Ломоносовском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красносельский район новости СПб стрельба хулиганство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На «Южном полукольце» иномарка насмерть сбила молодого человека
В Пушкине задержали молодого человека, угодившего в ДТП на угнанной иномарке
В Санкт-Петербурге на коронавирус проверили более 40 тыс. человек
Неизвестные на «Опеле» стреляли из автомата на рынке в Петербурге
Квартирный пожар на улице Подводника Кузьмина унес жизни троих людей
В Роспотребнадзоре назвали последствия заболевания COVID-19
На рынке в Купчино изъяли полтонны алкогольных коктейлей без лицензии
Собчак усомнилась в выборе «коронавирусного» такси в Петербурге