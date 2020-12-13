Пьяного водителя задержали со стрельбой в деревне Горбунки

Ночью 13 декабря в Ломоносовском районе полицейским пришлось применить табельное оружие при задержании нетрезвого водителя.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, все произошло около трех часов ночи у дома №5 в деревне Горбунки. Сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ» и остановили его для проверки документов.

Водитель вышел из машины и попытался сбежать. Стражи порядка, действуя в соответствии с законом «О Полиции», выстрелили в воздух из табельного оружия. 24-летнего мужчину догнали у дома №8.

После водителя отправили на медицинское освидетельствование. Нетрезвому водителю грозит административная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные на «Опеле» стреляли из автомата на рынке в Петербурге.