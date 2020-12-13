На Садовой авария: автомобилисты пророчат серьезную пробку

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машины столкнулись прямо на трамвайных путях.

В центре Санкт-Петербурга сегодня днем, 13 декабря, произошла авария, которая стала причиной затора. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Садовой улице – там столкнулись два легковых автомобиля. Они перегородили проезд трамваям, один из них уже стоит, так как не может проехать.

Свидетели отмечают, что виновники аварии ожидают приезда спецслужб. Они уверены, что в скором времени образуется серьезная пробка. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» в ДТП погиб водитель «ЗАЗ». Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте от серьезности полученных травм.