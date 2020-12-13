На «Коле» в ДТП погиб водитель «ЗАЗ»

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Авария произошла на КАД. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте от серьезности полученных травм.

В Ленинградской области утром 12 декабря произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось на автодороге «Кола» – там столкнулись «ЗАЗ» и «Вольво» с полуприцепом. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение, мужчина, сидевший за рулем «ЗАЗ», получил серьезные травмы и скончался на месте до приезда скорой.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Южном полукольце» иномарка насмерть сбила молодого человека.

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