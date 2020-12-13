На «Южном полукольце» иномарка насмерть сбила молодого человека

Вечером в субботу, 12 декабря, на автомобильной дороге А-120 «Южное полукольцо» сбили пешехода, который шел по обочине.

По информации пресс-службы петербургского ГУ МВД России, все произошло в 19:30 на 52-м километре трассы «Южное полукольцо». Под колеса автомобиля «Опель Астра», за рулем которого был 28-летний мужчина, попал пешеход 22-х лет. Уточняется, что он шел по проезжей части по ходу движения иномарки.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

В настоящее время полиция проводить проверку по факту смертельной аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине задержали молодого человека, угодившего в ДТП на угнанной иномарке. Водитель был пьян.