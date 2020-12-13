В Пушкине задержали молодого человека, угодившего в ДТП на угнанной иномарке

На Красносельском шоссе задержали пьяного молодого человека, который угнал иномарку и попал на ней в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу, все произошло 12 декабря у дома №67 по Красносельскому шоссе в Пушкине. Там произошло ДТП, в результате которого автомобиль «Шкода Октавия» вылетел в кювет.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что за рулем машины был 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что у него не было документов, предусмотренных ПДД. Гражданина доставили в отдел полиции, где на него составили протокол и отправили под административный арест на 15 суток.

Позже в полицию Невского района обратился владелец машины. Он сообщил, что его автомобиль «Шкода Октавия» был угнал от дома на проспекте Большевиков.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе поезд сбил бронированный инкассаторский автомобиль.