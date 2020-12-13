На Будапештской загорелась квартира

На Будапештской загорелась квартира
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вечером 13 декабря во Фрунзенском районе произошел пожар.

Загорелась квартира в доме № 104 на Будапештской улице, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 18:26. Выяснилось, что в комнате площадью 15 квадратных метров загорелось постельное белье. Справиться с огнем удалось в 19:05.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти по неизвестным причинам произошел пожар в частном доме. Огонь удалось потушить спустя почти шесть часов.

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