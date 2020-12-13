Под Петербургом нашли труп разведчика ДНР

Под Петербургом нашли труп разведчика ДНР
Полицейские устанавливают все детали произошедшего. Фото: pixabay

В Мурино в ночь с 12 по 13 декабря нашли труп 37-летнего мужчины.

В полицию обратились жители дома № 19 по Воронцовскому бульвару, сообщает телеканал 78.

Под утро жители сообщили о шуме похожем на звук бьющихся стекол в одной из квартир на 14-м этаже. Погибшим оказался 37-летний мужчина. Стало также известно, что он был наёмником «первой разведроты армии ДНР» в 2014-2015 годах.

Обстоятельства, при которых он умер, устанавливаются. На лбу у мужчины есть рассечение, а тело было находилось в неестественной позе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории парка в Красносельском районе Петербурга был найден труп неизвестного мужчины. Он скончался от двух ножевых ранений.

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