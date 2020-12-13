В Выборгском районе каршеринг вылетел на пешеходный переход и сбил светофор

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге произошло ДТП с участием каршеринга.

По словам очевидцев, арендованный автомобиль вылетел на пешеходный переход и сбил светофор в Выборгском районе.

«Каршеринг вылетел на пешеходный переход и снес светофор на перекрёстке Выборгского шоссе и Жени Егоровой. Пострадавших нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Каршеринг сбил светофор на пересечении Выборгского шоссе и улицы Жени Егоровой. По словам свидетелей произошедшего, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 12 декабря, произошла жесткая авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».