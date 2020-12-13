Открывший огонь у собора в Нью-Йорке скончался в больнице

Открывший огонь у собора в Нью-Йорке скончался в больнице
Стрелявший умер в больнице. Фото: Pixabay

Открывший стрельбу у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный после этого полицейскими умер в больнице.

Стрелявший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии.

Несколько полицейских были направлены в больницы для оценки повреждений. На месте происшествия работает полиция.

Инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за пандемии коронавируса. Неизвестный начал стрельбу около церкви в Нью-Йорке. Он был ранен полицией в ответ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительной информации во время теракта в Вене жертвами обстрела стали 7 человек. Также есть множество пострадавших. Кроме этого, поступали данные о том, что один из террористов подорвал себя.

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