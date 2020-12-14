В Финляндии продлили запрет на въезд российских туристов из-за Covid-19

В Финляндии продлили запрет на въезд российских туристов из-за Covid-19
Для туристов из России Финляндия остается закрытой. Фото: pixabay.com

Граница Финляндии с Россией была закрыта до 13 декабря. Правительство страны решило продлить данное ограничение до середины января. Российские туристы не смогут посетить Хельсинки и другие города 12 января следующего года.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, данное решение было принято из-за резкого роста числа случаев коронавирусной инфекции. Слишком большой суточный прирост коронавирусных больных стал сигналом для продления ограничений на въезд российских путешественников.

Напомним, что Финляндию могут посетить жители только семи стран. Это Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Руанда, Сингапур, Таиланд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Финляндия обвиняла россиян в завозе коронавирусной инфекции. Власти Финляндии считают, что треть случаев коронавируса, выявленных за неделю, завозят из России.

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