Жители намывных территорий Васильевского острова жалуются отсутствие дорог и парковок

Павел надеется, что жители ЖК приложат усилия, чтобы изменить территорию намывает к лучшему и сделать свою жизнь удобнее. Фото: Вконтакте/АвтоСубботник

Павел надеется, что жители ЖК приложат усилия, чтобы изменить территорию намывает к лучшему и сделать свою жизнь удобнее. Фото: Вконтакте/АвтоСубботник

Жители известного своими проблемами с инфраструктурой комплекса «Светлый мир «Я-Романтик» на намывных территориях Васильевского острова устали, подъезжая к дому, пробираться через ямы, царапающие автомобиль, а также оставлять машину прямо на песке.

Проблема в том, что за пределами жилого комплекса территория все еще представляет собой песчаные дюны и кучи строительного мусора — ни асфальтированных дорог, ни оборудованных парковок здесь нет. Петербуржцы образовали стихийную стоянку между луж и глубоких ям, однако её состояние оценивается как плачевное.

Активист и местный житель Павел решил предложил соседями объединиться, чтобы своими силами организовать приличное парковочное пространство. Для этого необходимо собрать 50 тысяч рублей, которые пойдут на оплату белого камня и асфальтовой крошки — их доставят на грузовике, и с помощью трактора этой смесью засыпят все лужи и ухабы, передает портал Peterburg2.

По словам инициативного жителя «Я-Романтика», для достижения цели каждому из 800 водителей, пользующихся этой парковкой, достаточно вложить 50 рублей — тогда к весне проблему можно будет решить. Павел предложил провести собрание 12 декабря, на котором автомобилисты могли бы обсудить этот вопрос детальнее, однако на встречу никто не явился. Мужчина, однако, не намерен сдаваться и хочет донести до соседей важность этой инициативы с помощью флаеров.

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