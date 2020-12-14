Депутат ЗакСа требует от КГИОП прекратить работы на Витебском вокзале

В Северной столице депутат Законодательного собрания Борис Вишневский требует, чтобы работы по монтажу подвесного потолка на Витебском вокзале были приостановлены.

Соответствующее заявление в КГИОП было направлено в понедельник, 14 декабря. Об этом стало известно из официального Telegram-канала депутата «ВишНевскоеВремя».

Отмечается, что по словам Бориса Вишневского, данные работы грубо нарушают правила безопасности. Кроме этого, она заявляет, что монтаж только нарушит исторический облик помещения.

Также депутат заявляет, что данный объект в реставрации не нуждается, а проводимые сейчас работы нарушают пункты по охране Витебского вокзала.

В своих требованиях Борис Вишневский просит приостановить все ремонтные работы, а также привлечь собственника к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщает о том, что КГИОП настаивает на возбуждении уголовного дела после пожара в особняке Игеля.