Более 1,7 тыс. автомобилистом воспользовались платной парковкой на Рубинштейна за первую неделю

Более 1,7 тыс. автомобилистом воспользовались платной парковкой на Рубинштейна за первую неделю
Улица Рубинштейна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На улице Рубинштейна за первую неделю платную парковку оплатили 1704 автомобилиста.

«В течение недели с 8 до 20 часов на Рубинштейна работали бригады волонтеров. Они информировали автомобилистов о правилах пользования парковкой, в том числе о способах оплаты. Как показала практика, большая часть автомобилистов оплачивает парковку через мобильное приложение «Парковочное пространство Санкт-Петербурга» или с помощью смс», – говорится в сообщении администрации города.

Кроме этого, по предварительным данным, с 7 по 10 декабря на этой улице зафиксировано порядка 400 нарушений.

Как сообщают в Смольном, парковка предусматривает платные места для автомобилистов на Рубинштейна, так как данная улица является одной из самых шумных в городе. Жители данного участка города неоднократно жаловались на это. Поэтому было принято решение сделать улицу пешеходной в праздничные и выходные дни. Однако позже появилась идея добавить платную парковку.

Отметим, парковка создана в рамках пилотного проекта по организации платных зон в историческом центре. Сейчас в нее входит 28 улиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что жители Рубинштейна пожаловались на нарушителей в первый день работы платной парковки.

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