Задержан нетрезвый мужчина за попытку посещения Национальной библиотеки в Петербурге

Задержан нетрезвый мужчина за попытку посещения Национальной библиотеки в Петербурге
Мужчина был задержан и передан полиции. Фото: pixabay

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался войти в одной из зданий Российской национальной библиотеки (РНБ). Его задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент случился в понедельник днем, 14 декабря, примерно в 15:14. В здании РНБ на Садовой улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Туда оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые установили, что мужчина в нетрезвом состоянии пытается пройти в библиотеку.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», злоумышленник был задержан и передан полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербурженка украла дверь из парадной и пыталась сдать ее на металлолом. На улице Дыбенко росгвардейцы совместно с районным участковым задержали петербурженку, подозреваемую в совершении кражи.

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