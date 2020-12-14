Петербурженка украла входную дверь из парадной и пыталась сдать её в металлолом

В пятницу, 11 декабря, около 18:30 на улице Дыбенко росгвардейцы совместно с районным участковым задержали петербурженку, подозреваемую в совершении кражи.

Как сообщают в правоохранительных органах, женщину задержали из-за схожести с разыскиваемой злоумышленницей. Её стали искать после того, как 9 декабря заметили в парадной одного из жилых домов на улице Дыбенко с неизвестным гражданином — парочка сняла железную входную дверь и скрылась.

Как выяснилось, воры решили отнести ценный груз в пункт приема металлолома, чтобы получить за сданный металл деньги. Задержанную по горячим следам женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Будут ли возбуждать уголовное дело, неизвестно.

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