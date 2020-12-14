Петербурженка украла входную дверь из парадной и пыталась сдать её в металлолом

Петербурженка украла входную дверь из парадной и пыталась сдать её в металлолом
Фото: pixabay

В пятницу, 11 декабря, около 18:30 на улице Дыбенко росгвардейцы совместно с районным участковым задержали петербурженку, подозреваемую в совершении кражи.

Как сообщают в правоохранительных органах, женщину задержали из-за схожести с разыскиваемой злоумышленницей. Её стали искать после того, как 9 декабря заметили в парадной одного из жилых домов на улице Дыбенко с неизвестным гражданином — парочка сняла железную входную дверь и скрылась.

Как выяснилось, воры решили отнести ценный груз в пункт приема металлолома, чтобы получить за сданный металл деньги. Задержанную по горячим следам женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Будут ли возбуждать уголовное дело, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино ребенок развел костер прямо в квартире.

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