Названы четыре симптома коронавируса для госпитализации

Названы четыре симптома коронавируса для госпитализации
Есть сразу несколько тревожных сигналов. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Есть несколько показателей для немедленной госпитализации пациента.

Главврач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах рассказал, каковы симптомы коронавируса, с которыми нужно сразу ложиться в больницу. Об этом сообщает телеканал «360».

Надо обратить внимание на кашель и появление одышки. Также тревогу должны вызвать сатурация кислорода меньше 93 и высокая температура. Отмечается, что степень поражения легких еще не говорит о полной картине течения болезни. Напоминаем, что в России зарегистрировано 2,63 миллиона случаев заражения инфекцией. Выздороветь успели более двух миллионов человек, летальных исходов — 46 404.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцина от Covid-19 «Спутник V» показала эффективность в 91,4%. Отмечается, что такие показатели получились из результатов по 22 тыс. 714 добровольцам.

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