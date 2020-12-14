Россияне смогут посетить Марокко

Страна открылась для иностранцев, которым не нужна виза.

Россияне в скором времени смогут полететь отдыхать в Марокко. Для этого им не нужна будет виза, об этом сообщает Турпорм. По предварительным данным, авиасообщение планируют восстановить 26 декабря. Граждане смогут улететь из Москвы в Касабланку, а также станет доступен маршрут через Стамбул.

Чтобы попасть в Марокко, достаточно предоставить актуальный ПРЦ-тест на коронавирус и подтвержденное бронирование в отеле или приглашение. Дети до 11 лет анализы сдавать не должны. Отмечается, что россияне должны будут соблюдать меры предосторожности и носить маски. Они смогут посетить многие достопримечательности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов назвал условие, при котором могут снять ограничения в Петербурге.