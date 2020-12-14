Стали известны подробности спасения мужчины, упавшего в Фонтанку

На помощь горожанину пришел полицейский.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 декабря, чуть не утонул мужчина. Его спас сотрудник патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Мужчина упал с Аничкова моста примерно в семь часов вечера. Он оказался прямо в ледяной реке и мог утонуть. На помощь ему пришел старший сержант полиции, который вытащил его на берег.

После этого пострадавшего госпитализировали. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Сотрудник правоохранительных органов в медицинской помощи не нуждается. После случившегося он продолжил службу.

Выясняются обстоятельства происшествия.

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