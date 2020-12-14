Россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке

Им предъявлен 301 пункт обвинений – именно столько насекомых граждане смогли собрать.

Трем россиянам предъявили 301 пункт обвинений из-за сбора жуков на Шри-Ланке. Об этом пишет РИА Новости.

Адвокат Георгий Сухов заявил, что нарушение закона рассматривались по каждому насекомому в отдельности. Он отметил, что россиян задержали в национальном парке и непонятно, с чего обвинение решило, что они собирались вывозить жуков с территории страны. Россиянам грозит серьезный штраф.

Обвинение передало защите документы на сингальском языке. Адвокат отметил, что ждет их перевода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пограничники поймали на границе нелегалов из Шри-Ланки. Мужчины хотели сбежать в страны ЕС — самому младшему из них исполнился 21 год.