Россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке

Россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
Мужчин осудят за каждого собранного жука. Фото: pixabay.com

Им предъявлен 301 пункт обвинений – именно столько насекомых граждане смогли собрать.

Трем россиянам предъявили 301 пункт обвинений из-за сбора жуков на Шри-Ланке. Об этом пишет РИА Новости.

Адвокат Георгий Сухов заявил, что нарушение закона рассматривались по каждому насекомому в отдельности. Он отметил, что россиян задержали в национальном парке и непонятно, с чего обвинение решило, что они собирались вывозить жуков с территории страны. Россиянам грозит серьезный штраф.

Обвинение передало защите документы на сингальском языке. Адвокат отметил, что ждет их перевода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пограничники поймали на границе нелегалов из Шри-Ланки. Мужчины хотели сбежать в страны ЕС — самому младшему из них исполнился 21 год.

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