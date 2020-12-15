Бузова вместе с возлюбленным покинет Россию

Бузова вместе с возлюбленным покинет Россию
Бузова и Манукян хотят уехать. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Артистка слишком устала и хочет немного отдохнуть на новогодних праздниках.

Певица Ольга Бузова и ее возлюбленный блогер Давид Манукян собираются покинуть Россию на новогодних праздниках. Своими планами пара поделилась с подписчиками в Instagram. Известны, что отдыхать Бузова и Манукян будут на Мальдивах. Блогер надеется, что артистка сможет перезагрузиться и по-настоящему отдохнуть.

«Обязательно будем пить шампанское и загадывать желания под бой курантов. Надеюсь, они все сбудутся»,

— отметил Манукян.

Тем временем россияне будут вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова начала задыхаться во время тренировки на льду. Ольга Бузова рассказала поклонникам о недавних трагических событиях в своей семье. У младшей сестры певицы случился инсульт.

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