Бузова начала задыхаться во время тренировки на льду

Бузова начала задыхаться во время тренировки на льду
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова рассказала поклонникам о недавних трагических событиях в своей семье. У младшей сестры певицы случился инсульт, о чем сама певица узнала во время тренировки на шоу «Ледниковый период».

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Несмотря на шокирующие новости, она нашла в себе силы продолжить подготовку номера. Певица призналась, что начала задыхаться из-за переживаний.

«Я просто находилась в состоянии шока», — написала Бузова.

Телеведущая отметила, что этот прокат стал для нее самым сложным. У нее не было физических и моральных сил. Но она все же смогла выйти на лед и показать зрителям номер, в котором предстала в образе Малефисенты.

Этот выход на лед она посвятила своей сестре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова сфотографировалась лежащей под капельницей. Выяснилось, что певица получает сильное лекарство для печени.

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