При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибло 11 человек

Во вторник, 15 декабря, в башкирском селе Ишбулдино произошел крупный пожар в доме престарелых, жертвами которого стали 11 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Экстренные службы получили сообщение о пожаре почти в час ночи по московскому времени. На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил одноэтажное здание пансионата — площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Власти Абзелиловского района республики уточнили, что во время пожара в здании находились 16 человек, среди которых были сотрудники и постояльцы дома престарелых. Пожарным удалось вывести из здания пятерых человек — сиделку и постояльцев. Одному из них потребовалась госпитализация из-за хронического заболевания.

Предварительно, жертвами пожара стали только пожилые люди, персоналу удалось спастись, передает ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Есть информация, что пансионат работал без лицензии на постоянное проживание постояльцев.

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

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