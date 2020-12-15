Горящую кровлю здания университета Бонч-Бруевича тушили несколько часов

Ночью в Петербурге вспыхнула крыша здания университета Бонч-Бруевича, расположенного в центре города.

По информации пресс-службы городского управления МЧС России, о пожаре в здании университета на набережной реки Мойки сообщили в понедельник, 14 декабря, в 23:26. Прибывшие на место сотрудники ведомства установили, что огонь охватил 20 квадратных метров кровли. Пламя тушили 24 спасателя с привлечением восьми пожарных машин.

Спустя полчаса ранг пожара повысили до №1-Бис. Возгорание удалось ликвидировать к двум часам ночи. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.

Причины пожара предстоит установить специалистам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Балтийском заводе ликвидирован. Все случилось на Косой линии около шести вечера – там загорелся цех сборки металлических конструкций.