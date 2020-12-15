Горящую кровлю здания университета Бонч-Бруевича тушили несколько часов

Горящую кровлю здания университета Бонч-Бруевича тушили несколько часов
Пожар в университете начался поздним вечером 14 декабря. Фото: vk.com/spb_today

Ночью в Петербурге вспыхнула крыша здания университета Бонч-Бруевича, расположенного в центре города.

По информации пресс-службы городского управления МЧС России, о пожаре в здании университета на набережной реки Мойки сообщили в понедельник, 14 декабря, в 23:26. Прибывшие на место сотрудники ведомства установили, что огонь охватил 20 квадратных метров кровли. Пламя тушили 24 спасателя с привлечением восьми пожарных машин.

Спустя полчаса ранг пожара повысили до №1-Бис. Возгорание удалось ликвидировать к двум часам ночи. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.

Пожар на набережной Мойки потушили в 02:08. Фото: vk.com/spb_today

Причины пожара предстоит установить специалистам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Балтийском заводе ликвидирован. Все случилось на Косой линии около шести вечера – там загорелся цех сборки металлических конструкций.

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