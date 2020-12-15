Полиция искала бомбу вокруг здания Мариинского театра

Полиция искала бомбу вокруг здания Мариинского театра
Злоумышленники "заминировали" Мариинский театр. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Анонимный злоумышленник сообщил о заминировании Мариинского театра, расположенного в Адмиралтейском районе Петербурга. На месте работали пятеро сотрудников полиции.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, поздним вечером в понедельник, 14 декабря, на электронную почту Общественной палаты Петербурга пришло сообщение от «sergei.kurtsaev@yandex.ru». В нем говорилось, что Мариинский театр заминирован.

На Театральную площадь направили полицейских. Осмотр проводился только на прилегающей территории Мариинки, поскольку сам театр закрыт. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что частный детский сад в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

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