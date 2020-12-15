Перед Новым годом иногородние студенты массово покидают Петербург

В Северной столице кампусы общежитий пустеют. Иногородние студенты массово покидают город в преддверии новогодних праздников.

По домам уже успело разъехаться большое количество студентов. Политех отправил домой 4 тыс. 120 человек и 9 тыс. 300 иногородних, «Военмех» покинули 40% студентов, а из СПбГПМУ 839 человек. В общежитиях остались 764 студента. Об этом сообщает «Neva.today».

Отмечается, что студенты сами решают, – стоит ли им уезжать домой на новогодние праздники. Однако покинуть свои общежития не могут учащиеся, которых закрыли на самоизоляцию из-за коронавируса. Кроме этого, в некоторых вузах оплачивают билеты студентам до дома.

Например, подобная возможность действует в БГТУ «Военмех». Там также студенты обязаны сообщать коменданту о своем самочувствии. Делать это учащийся должен в случае признаков ОРВИ. При заболевании коронавирусом, на карантин также уходят и соседи по комнате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге студенты готовы помочь школьникам на «удаленке».