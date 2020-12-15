Высокое содержание микропластика выявили на побережье Финского залива

Ученые Российского государственного гидрометеорологического университета Петербурга обнаружили, что побережье Финского залива сильно загрязнено микроскопическим мусором.

Как сообщает ТАСС, высокий уровень загрязнения пластиком выявили на побережье восточной части Финского залива, примыкающего к Петербургу. Концентрация подобных загрязнителей достигла максимальных значений.

Микропластик — это частицы пластика, размер которых не превышает 5 мм. Его токсичность и устойчивость к разложению создают угрозу для окружающей среды.

По словам заведующей лабораторией исследования пластикового загрязнения природной среды Александры Ершовой, микропластик поступает в залив по стокам Невы и оседает на дне и побережье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге установлен повышенный уровень загрязнения воздуха в ноябре.